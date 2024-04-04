Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс: Я разговариваю с несколькими командами
Пилот высказался о своем будущем
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс рассказал о статусе его переговоров с командами Формулы-1 о новом контракте после текущего сезона.
"Я разговариваю с несколькими командами. Это то, что вы должны делать, когда у вас ещё нет контракта на следующий год. В принципе, мы разговариваем со всеми, но нам придётся вникнуть в детали и понять, какие варианты более реалистичны и лучше всего подходят для меня и моего будущего. Сейчас мне нечего сказать, но что я могу сказать, так это то, что пора немного прибавить в темпе и поскорее всё уладить", — заявил Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Японии.
Сайнс выиграл гонку на минувшем Гран-при Австралии и расположился на четвёртом месте в личном зачёте.
Популярное сейчас
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Заглембе сделал официальное заявление относительно инцидента на тренировке
- Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тото Вольф все же посетит Гран-при Японии из-за проблем у Мерседеса
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО