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Карлос Сайнс: Я разговариваю с несколькими командами

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Пилот высказался о своем будущем

Карлос Сайнс: Я разговариваю с несколькими командами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс рассказал о статусе его переговоров с командами Формулы-1 о новом контракте после текущего сезона.

"Я разговариваю с несколькими командами. Это то, что вы должны делать, когда у вас ещё нет контракта на следующий год. В принципе, мы разговариваем со всеми, но нам придётся вникнуть в детали и понять, какие варианты более реалистичны и лучше всего подходят для меня и моего будущего. Сейчас мне нечего сказать, но что я могу сказать, так это то, что пора немного прибавить в темпе и поскорее всё уладить", — заявил Сайнс на пресс-конференции перед Гран-при Японии.

Сайнс выиграл гонку на минувшем Гран-при Австралии и расположился на четвёртом месте в личном зачёте.

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Карлос Сайнс
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