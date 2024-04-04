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Накануне Гран-при Испании в Барселоне пройдут городские заезды машин Ф-1

Автоспорт

Руководство города заинтересовано в привлечении туристов

Накануне Гран-при Испании в Барселоне пройдут городские заезды машин Ф-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы Гран-при Испании в Барселоне планируют организовать городские шоу-заезды машин Ф-1 перед основным гоночным уикендом. Таким образом они хотят убедить владеющую коммерческими правами на Формулу-1 компанию Liberty Media сохранить Гран-при Испании в Барселоне. Об этом пишет издание Sport Es.

Сообщается, что новое руководство города во главе с Хайме Колбони заинтересовано в привлечении в Барселону больших мероприятий, поэтому они делают всё возможное для продолжения сотрудничества с Формулой-1. Их целью является продление контракта на проведение Гран-при, который истекает в 2026 году.

Отмечается, что организация городского шоу не является попыткой конкурировать с проектом городской гонки в Мадриде.

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