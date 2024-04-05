Шарль Леклер: Феррари не хватает скорости, чтобы бороться с Ред Булл

Пилот "Феррари" Шарль Леклер заявил, что машине его команды не хватает скорости, чтобы побороться с "Ред Булл" за поул-позицию на Гран-при Японии.

"Я сделаю всё возможное, чтобы завтра побороться за поул. Это определённо моя цель. Но для этого нам нужно как можно лучше подготовиться к завтрашним заездам.

На данный момент я всё ещё чувствую, что нам не хватает скорости, чтобы побороться за поул, потому что "Ред Булл" кажется сильным, особенно Макс Ферстаппен.

Нам предстоит ещё много работы. Но если нужно будет проехать какой-то феноменальный круг, надеюсь, я смогу это сделать", — приводит слова Леклера издание Motorsport.