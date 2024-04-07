Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии

Сегодня, 7 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Японии. Победу в заезде праздновал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+12,535), а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс (+20,866).

Результаты гонки Гран-при Японии:

После завершения Гран-при Японии в личном зачете пилотов сохраняет лидерство Макс Ферстаппен (77 очков), вторая позиция у Серхио Переса (64 очка), а третье место занимает Шарль Леклер (59 очков).

В гонке конструкторов первые "Ред-Булл" (141), вторые – "Феррари" (120), а ТОП-3 замыкают "Макларен" (69).