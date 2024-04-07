  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии

Автоспорт
Обновлено

Результаты главного заезда

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Японии. Победу в заезде праздновал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+12,535), а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс (+20,866).

Результаты гонки Гран-при Японии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Японии - изображение 1

После завершения Гран-при Японии в личном зачете пилотов сохраняет лидерство Макс Ферстаппен (77 очков), вторая позиция у Серхио Переса (64 очка), а третье место занимает Шарль Леклер (59 очков).

В гонке конструкторов первые "Ред-Булл" (141), вторые – "Феррари" (120), а ТОП-3 замыкают "Макларен" (69).

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии
yellow-arrow
Шарль Леклер: Феррари не хватает скорости, чтобы бороться с Ред Булл
yellow-arrow
Мотор Хэмилтона не подлежит восстановлению после Гран-при Австралии
формула-1 Гран-при Японии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости