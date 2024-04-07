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Формула-1. Албон и Рикардо вылетели с трассы на старте гонки Гран-при Японии. Видео

Автоспорт
Обновлено

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Формула-1. Албон и Рикардо вылетели с трассы на старте гонки Гран-при Японии. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Японии. Победу в заезде праздновал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+12,535), а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс (+20,866).

В начале гонки произошла неприятность – столкнулись болиды Уильямса Алекса Албона и Даниэля Риккардо. Оба пилота остались невредимыми, а судьи не стали наказывать спортсменов, признав инцидент гоночным.

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