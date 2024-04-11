Карлос Сайнс в ближайшие недели может стать пилотом Мерседес

Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс близок к подписанию контракта с "Мерседесом". Об этом пишет Sport.es, ссылаясь на разговоры в паддоке. По данным источника, о соглашении может быть объявлено в ближайшие недели.

Напомним, Карлос покинет "Феррари" по окончании нынешнего сезона "Королевских гонок". Его место займёт семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес".

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков.