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Мерседес в ближайшее время может объявить о подписании контракта с Карлосом Сайнсом
Стороны согласовали практически все пункты
Фото: twitter.com/F1
Карлос Сайнс уже подписал контракт с командой "Мерседес". Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport. Соглашение подписано на 2025 год.
Другое итальянское издание FUnoAnalisiTecnica сообщает, что Сайнс и "Мерседес" практически договорились по всем пунктам, кроме одного — Карлос хочет многолетний контракт: два фиксированных года с возможностью продления на третий. "Мерседес" в свою очередь готов предложить испанцу соглашение на один год с возможностью продления еще на один при определённых обстоятельствах.
Таким образом в "Мерседесе" хотят оставить себе возможность подписать на 2026 год молодого и перспективного Андреа Кими Антонелли или трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.
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