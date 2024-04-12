Мерседес в ближайшее время может объявить о подписании контракта с Карлосом Сайнсом

Карлос Сайнс уже подписал контракт с командой "Мерседес". Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport. Соглашение подписано на 2025 год.

Другое итальянское издание FUnoAnalisiTecnica сообщает, что Сайнс и "Мерседес" практически договорились по всем пунктам, кроме одного — Карлос хочет многолетний контракт: два фиксированных года с возможностью продления на третий. "Мерседес" в свою очередь готов предложить испанцу соглашение на один год с возможностью продления еще на один при определённых обстоятельствах.

Таким образом в "Мерседесе" хотят оставить себе возможность подписать на 2026 год молодого и перспективного Андреа Кими Антонелли или трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.