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Ауди ведет переговоры с пилотами Альпин

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В нынешнем сезоне они не набрали ни единого очка

Ауди ведет переговоры с пилотами Альпин

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Заубер", которая станет в 2026 году "Ауди", начала переговоры с пилотами "Альпин" Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, пишет La Gazzetta dello Sport.

Изначально "Ауди" была заинтересована в кандидатуре пилота "Феррари" Карлоса Сайнса, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона. Но, исходя из последних сообщений, Сайнс договорился о переходе в "Мерседес", чтобы заменить Льюиса Хэмилтона.

Таким образом, "Ауди" хочет договориться с французскими пилотами "Альпин", которым не удалось набрать ни одного очка в нынешнем сезоне на новой машине.

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