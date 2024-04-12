Ауди ведет переговоры с пилотами Альпин

Команда "Заубер", которая станет в 2026 году "Ауди", начала переговоры с пилотами "Альпин" Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, пишет La Gazzetta dello Sport.

Изначально "Ауди" была заинтересована в кандидатуре пилота "Феррари" Карлоса Сайнса, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона. Но, исходя из последних сообщений, Сайнс договорился о переходе в "Мерседес", чтобы заменить Льюиса Хэмилтона.

Таким образом, "Ауди" хочет договориться с французскими пилотами "Альпин", которым не удалось набрать ни одного очка в нынешнем сезоне на новой машине.