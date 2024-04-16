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Ауди попытается подписать контракт с Нико Хюлькенбергом

Автоспорт

Немецкая команда присматривается к нескольким пилотам

Ауди попытается подписать контракт с Нико Хюлькенбергом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая компания "Ауди" хочет получить в состав перешедшей под её контроль швейцарской команды "Кик-Заубер" Нико Хюлькенберга. Об этом пишут издания Blick и Last Word on Sports.

Хорошее выступление 36-летнего немецкого гонщика, набравшего 9 из 12 очков команды "Хаас" в прошлом сезоне и три из четырёх в нынешнем, повысило внимание "Ауди" к нему.

Нико Хюлькенберг ещё в прошлом году вёл переговоры со швейцарской командой, но в "Хаасе" воспользовались пунктом в контракте и продлили Нико на 2024 год.

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