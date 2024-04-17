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Формула-1 намерена отказаться от DRS в 2026 году

Автоспорт

Ей уже придумали альтернативу

Формула-1 намерена отказаться от DRS в 2026 году

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Формула-1 намерена отказаться от системы DRS. По информации Motorsport, помогать обгонам с сезона-2026 будет аналог применяемой во многих чемпионатах системы "пуш-ту-пасс".

В предварительном регламенте на 2026 год прописана функция ускорения а-ля KERS, позволяющая достигать скорости до 355 км/ч за счёт использования дополнительной мощности от батареи.

Что касается DRS, то от системы решили отказаться на фоне введения в Формуле-1 активной аэродинамики.

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