Формула-1 намерена отказаться от DRS в 2026 году

Формула-1 намерена отказаться от системы DRS. По информации Motorsport, помогать обгонам с сезона-2026 будет аналог применяемой во многих чемпионатах системы "пуш-ту-пасс".

В предварительном регламенте на 2026 год прописана функция ускорения а-ля KERS, позволяющая достигать скорости до 355 км/ч за счёт использования дополнительной мощности от батареи.

Что касается DRS, то от системы решили отказаться на фоне введения в Формуле-1 активной аэродинамики.