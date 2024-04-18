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Формула-1 показала трофей Гран-при Китая

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Этап пройдет 19 апреля

Формула-1 показала трофей Гран-при Китая

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Формула-1 совместно с компанией Lenovo показала специальный трофей, который будет выдан победителю гонки на Гран-при Китая. Пятый этап сезона пройдёт с 19 по 21 апреля.

Круглая форма трофея отображает стремление китайцев, а также пилотов Ф-1 к совершенству. В Китае идёт год Дракона — круглая форма отображает движение существа.

Трофей также напоминает лавровый венок. Таким образом, создатели отдают дань уважения традициям гоночной серии. Ранее победителям гонки вручался именно этот символический приз. Исполнительный креативный директор по корпоративному маркетингу Lenovo Филип Марчингтон рассказал, что ещё пытались изобразить дизайнеры в этом творении.

"Для нас также было важно создать трофей, отражающий местную китайскую культуру", — приводит слова Марчингтона Racingnews365.

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