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Формула-1 показала трофей Гран-при Китая
Этап пройдет 19 апреля
Формула-1 совместно с компанией Lenovo показала специальный трофей, который будет выдан победителю гонки на Гран-при Китая. Пятый этап сезона пройдёт с 19 по 21 апреля.
Круглая форма трофея отображает стремление китайцев, а также пилотов Ф-1 к совершенству. В Китае идёт год Дракона — круглая форма отображает движение существа.
Трофей также напоминает лавровый венок. Таким образом, создатели отдают дань уважения традициям гоночной серии. Ранее победителям гонки вручался именно этот символический приз. Исполнительный креативный директор по корпоративному маркетингу Lenovo Филип Марчингтон рассказал, что ещё пытались изобразить дизайнеры в этом творении.
"Для нас также было важно создать трофей, отражающий местную китайскую культуру", — приводит слова Марчингтона Racingnews365.
We can't wait to see the Lenovo trophy in action for the @F1 #ChineseGP this race weekend! ????— Lenovo (@Lenovo) April 18, 2024
Learn more about the trophy at https://t.co/UTKcSk3mNP. #LenovoF1
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