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Серхио Перес: В ближайшие недели я рассчитываю узнать, что ждёт меня в будущем
Пилот уверен, что останется в Формуле-1
Фото: Sportscasting
Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес высказался по поводу своего будущего в Формуле-1.
"Думаю, что с учётом ситуации на рынке мы будем принимать решения довольно быстро. В ближайшие недели я рассчитываю узнать, что ждёт меня в будущем. Всё происходит очень быстро. Поэтому я думаю, что важно ни с чем не затягивать.
В конце концов я уже давно в этом спорте, но мне всего 34 года. И когда вы видите всех гонщиков, которые продолжают карьеру, становится понятно, что в наши дни 34 года — далеко не потолок.
Я всё ещё очень свеж и очень мотивирован. Не сомневаюсь, что буду в Формуле-1 в следующем году", — приводит слова Переса Racingnews365.
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