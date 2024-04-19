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Лэнс Стролл показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Китая
Хэмилтон показал ужасный результат
Сегодня, 19 апреля, в Шанхае завершилась первая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик "Астон Мартин" Лэнс Стролл. Вторым был гонщик "Макларен" Оскар Пиастри. Третьим оказался представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая свободная практика:
1. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") 1.36,302.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,327.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,358.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,388.
5. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,799.
6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,816.
7. Эстебан Окон ("Альпин") +0,911.
8. Александер Албон ("Уильямс") +0,927.
9. Даниэль Риккардо ("РБ") +0,936.
10. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,228.
11. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,324.
12. Юки Цунода ("РБ") +1,704.
13. Шарль Леклер ("Феррари") +1,788.
14. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +1,982.
15. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,984.
16. Ландо Норрис ("Макларен") +2,328.
17. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,504.
18. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2,537.
19. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2,634.
20. Пьер Гасли ("Альпин") +2,974.
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