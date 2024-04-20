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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Китая
Результаты спринта
Фото: twitter.com/F1
Сегодня, 20 апреля состоялась спринтерская гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Китая.
Победу в заезде одержал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+13,043), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Ред-Булл" Серхио Перес (+15,258).
Результаты спринта Формулы-1 Гран-при Китая:
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