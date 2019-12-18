Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень набрал 9 очков в матче с Нью-Йорком
Плохой вечер для украинца.
Атланта на выезде провалила матч с Нью-Йорком (143:120), а Алексей Лень ничем не выделялся на фоне своих одноклубников.
Украинец отыграл почти 25 минут, набрав 9 очков (4 из 5 с игры, 1 из 2 трехочковых) и 5 подборов. В пассиве Леня 4 потери, а его показатель полезности составил «-12».
В среднем за игру в сезоне 2019-2020 Алексей Лень набирает по 8,2 очка и 5,0 подбора, а его команда с показателем 6-22 занимает последнее место на Востоке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...