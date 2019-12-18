Лень набрал 9 очков в матче с Нью-Йорком

Атланта на выезде провалила матч с Нью-Йорком (143:120), а Алексей Лень ничем не выделялся на фоне своих одноклубников.

Украинец отыграл почти 25 минут, набрав 9 очков (4 из 5 с игры, 1 из 2 трехочковых) и 5 подборов. В пассиве Леня 4 потери, а его показатель полезности составил «-12».

В среднем за игру в сезоне 2019-2020 Алексей Лень набирает по 8,2 очка и 5,0 подбора, а его команда с показателем 6-22 занимает последнее место на Востоке.