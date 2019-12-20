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Ягупова принесла Фенербахче очередную победу в Евролиге

Баскетбол
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Украинка провела очередной великолепный матч в еврокубке.

Ягупова принесла Фенербахче очередную победу в Евролиге
Новина українською

Фенербахче в рамках группового этапа Евролиги на выезде обыграл Жирону (62:57). Главным творцом успеха турков в Испании стала Алина Ягупова, которая набрала практически половину от всех командных очков.

За 34 минуты лидер сборной Украины отгрузила в кольцо Жироны 28 очков (9 из 18 с игры, 5 из 5 с линии штрафных), а также собрала 4 подбора, отдала 2 результативных передачи и совершила 3 перехвата. Показатель эффективности Ягуповой составил 21 балл.

Алина Ягупова остается самым результативным игроком Евролиги 2019-2020. В среднем за игру уроженка Днепра набирает по 21,3 очка, реализовывая 50% бросков с игры и 94% с линии штрафных.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Алексей Лень набрал 4 очка в поражении от Юты.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова БК Фенербахче
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