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ЛеБрон Джеймс признан лучшим спортсменом 10-летия

Баскетбол
(1 голосов)

Версия 35 журналистов издания USA Today.

ЛеБрон Джеймс признан лучшим спортсменом 10-летия
Новина українською

В голосовании американских экспертов форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс набрал 786 очков, опередив на 5 баллов бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс.

С 2010 года Джеймс в составе Майами и Кливленда трижды стал чемпионом НБА, трижды признавался MVP Финала и трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Компанию Джеймсу и Уильямс-младшей в десятке самых успешных спортсменов декады составили Том Брэйди (американский футбол), Симона Байлз (спортивная гимнастика), Усэйн Болт (легкая атлетика), Майк Траут (бейсбол), Стефен Карри (баскетбол), Лионель Месси (футбол), Майкл Фелпс (плавание) и Новак Джокович (теннис).

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс на Рождество получил травму.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Серена Уильямс
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