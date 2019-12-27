ЛеБрон Джеймс признан лучшим спортсменом 10-летия

В голосовании американских экспертов форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс набрал 786 очков, опередив на 5 баллов бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс.

С 2010 года Джеймс в составе Майами и Кливленда трижды стал чемпионом НБА, трижды признавался MVP Финала и трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Компанию Джеймсу и Уильямс-младшей в десятке самых успешных спортсменов декады составили Том Брэйди (американский футбол), Симона Байлз (спортивная гимнастика), Усэйн Болт (легкая атлетика), Майк Траут (бейсбол), Стефен Карри (баскетбол), Лионель Месси (футбол), Майкл Фелпс (плавание) и Новак Джокович (теннис).

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс на Рождество получил травму.