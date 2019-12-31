Михайлюк повторил личный рекорд результативности

Детройт ожидаемо не смог на равных сражаться с одной из сильнейших команд Западной конференции (81:104), но Михайлюк матч в Солт-Лейк-Сити может занести себе в актив.

Украинский легионер Пистонс отыграл почти 32 минуты и набрал 15 очков (6 из 13 с игры, 3 из 7 трехочковых). Также в активе Святослава 3 подбора и 1 перехват.

Михайлюк ударно закончил 2019 год – в четырех последних матчах украинец трижды набирал как минимум 12 очков при как минимум трех попаданиях из-за дуги.

Святослав Михайлюк в своем первом полноценном сезоне в Детройте в среднем за игру набирает по 6,0 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.

Юта – Детройт 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23)

Юта: Митчелл (23), Кларксон (20), Богданович (17).

Детройт: Роуз (20), Драммонд (15 + 13 подборов), Михайлюк (15).