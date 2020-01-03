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Киев-Баскет наказан денежным штрафом

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Во время матча болельщики устроили драку

Киев-Баскет наказан денежным штрафом
Новина українською

Директорат чемпионата Украины по баскетболу на своем заседании 3 января наказал столичный Киев-Баскет на 54 000 гривен. Таким оказался вердикт независимого органа федерации по инциденту, который произошел в конце декабря 2019-го на матче украинской Суперлиги Киев-Баскет - Днепр.

Болельщики из сектора гостей в начале второй половины матча подбежали к фанатскому сектору хозяев, сорвали клубную атрибутику и пытались ее поджечь. Впоследствии фаны с обоих клубов выбежали на паркет, возникли столкновения между болельщиками и охранниками. Игру, в которую в конце концов победил Днепр, было остановлено на несколько минут.

Установить причастность болельщиков, которые спровоцировали инцидент, до какого-нибуть из клубов, пока не удалось. Поэтому все наказания на своих плечах будет нести Киев-Баскет, который ненадлежащим образом организовал безопасность на трибунах и на площадке во время игры.

Киев-Баскет наказан денежным штрафом - изображение 1

Киев-Баскет наказан денежным штрафом - изображение 2

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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