Киев-Баскет наказан денежным штрафом

Директорат чемпионата Украины по баскетболу на своем заседании 3 января наказал столичный Киев-Баскет на 54 000 гривен. Таким оказался вердикт независимого органа федерации по инциденту, который произошел в конце декабря 2019-го на матче украинской Суперлиги Киев-Баскет - Днепр.

Болельщики из сектора гостей в начале второй половины матча подбежали к фанатскому сектору хозяев, сорвали клубную атрибутику и пытались ее поджечь. Впоследствии фаны с обоих клубов выбежали на паркет, возникли столкновения между болельщиками и охранниками. Игру, в которую в конце концов победил Днепр, было остановлено на несколько минут.

Установить причастность болельщиков, которые спровоцировали инцидент, до какого-нибуть из клубов, пока не удалось. Поэтому все наказания на своих плечах будет нести Киев-Баскет, который ненадлежащим образом организовал безопасность на трибунах и на площадке во время игры.