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БК Днепр подписал бывшего защитника Миннесоты

Баскетбол
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В Суперлиге появился еще один баскетболист с опытом выступлений в НБА.

БК Днепр подписал бывшего защитника Миннесоты
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Очередным новичком Днепра стал 23-летний американский защитник Джаред Террелл, сообщает портал Basket.com.ua. На официальном уровне эта информация пока не подтверждена.

Террелл в прошлом сезоне дебютировал в НБА, отыграв 14 матчей в составе Миннесоты (2,2 очка и 0,9 передачи в среднем за игру). Свой лучший матч в главной баскетбольной лиге мира американец провел против Святослав Михайлюка, набрав в январе 2019 года 10 очков в поединке с Лейкерс.

Сезон 2019-2020 Террелл начинал в Хапоэле из Эйлата. В матчах чемпионата Израиля защитник в среднем за игру набирал по 14,0 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи.

Дебют Джареда Террелла в Днепре может состояться 9 января в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Одессы.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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