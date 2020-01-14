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НБА. Лейкерс разбили Кливленд, Индиана дожала Филадельфию
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Индиана – Филадельфия 101:95 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26)
Индиана: Брогдон (21 + 7 подборов + 9 передач), Уоррен (21), Тернер (14 + 10 подборов).
Филадельфия: Симмонс (24 + 14 подборов), Ричардсон (23), Харрис (15 + 11 подборов).
Бостон – Чикаго 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)
Бостон: Тейтум (21), Браун (19), Кантер (15 + 9 подборов).
Чикаго: ЛаВин (30), Янг (17), Саторански (12 + 7 передач).
Миннесота – Оклахома 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)
Миннесота: Рид (20), Ковингтон (18), Напьер (16).
Оклахома: Галлинари (30), Гилджес-Александер (20 + 20 подборов + 10 передач), Фергюсон (14).
Портленд – Шарлотт 115:112 (25:26, 37:20, 29:43, 24:23)
Портленд: Лиллард (30 + 9 передач), Макколлум (27), Энтони (17 + 8 передач).
Шарлотт: Грэм (27 + 10 передач), Розир (25 + 7 подборов), Вашингтон (20 + 11 подборов).
Сакраменто – Орландо 112:114 (25:33, 27:32, 33:21, 27:28)
Сакраменто: Бьелица (34 + 7 подборов), Фокс (31 + 8 подборов + 10 передач), Бэгли (18).
Орландо: Вучевич (26 + 15 подборов), Фурнье (25 + 6 передач), Гордон (19 + 9 подборов).
Лейкерс – Кливленд 128:99 (21:27, 26:21, 37:22, 44:29)
Лейкерс: Джеймс (31 + 8 передач), Ховард (21 + 15 подборов), Брэдли (12).
Кливленд: Лав (21 + 11 подборов), Томпсон (17 + 10 подборов), Гарлэнд (16).