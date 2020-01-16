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Черкасские Мавпы отомстили Харьковским Соколам за поражение
Матч прошел под полным доминированием хозяев
Черкасские Мавпы победили дома Харьковских Соколов в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 91:77.
За первую половину игры черкассцы забили больше мячей со средней дистанции при меньшем количестве попыток по сравнению с соперником. Зато из-за дуги хозяева били почти втрое больше. Но и соответственно больше попадали.
Особенно поразительным было преимущество Мавп по подборам - 20:9.
После перерыва ход борьбы не изменился. За третью 10-минутку харьковчане так и не нашли контраргументов против хозяев. Поэтому заключительную часть встречи команды доигрывали, держа в голове уже следующие поединки.
Так Мавпы отомстили за предыдущее поражение и получили девятую победу в сезоне.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы - 91:77 (23:14, 30:22, 23:19, 15:22)