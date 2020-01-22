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Брайант: В женской НБА сейчас баскетболистки, которые могли бы выступать в мужской

Баскетбол
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Коби назвал имена трех лучших баскетболисток

Брайант: В женской НБА сейчас баскетболистки, которые могли бы выступать в мужской
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Пятикратный чемпион НБА, легендарный бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант считает, что в женской лиге НБА есть баскетболистки, которым было бы по силам играть в мужском чемпионате.

"Честно говоря, думаю, что в женской НБА уже сейчас есть несколько баскетболисток, которым было бы по силам выступать в мужской лиге. Исполнительниц с достаточным уровнем мастерства хватает. Дайана Таурази, Мэйя Мур, Елена Делла Донне. Это замечательные игроки, которые могли бы конкурировать в НБА", — приводит слова Брайанта Clutch Points.

Напомним, что в последние годы в НБА на разные роли привлекается всё больше женщин. Так, они представлены в судейском корпусе лиги. Также в нынешнем сезоне на пост главного тренера "Нью-Йорк Никс" рассматривалась Бэкки Хэммон.

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В статье: Коби Брайант
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