Брайант: В женской НБА сейчас баскетболистки, которые могли бы выступать в мужской

Пятикратный чемпион НБА, легендарный бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант считает, что в женской лиге НБА есть баскетболистки, которым было бы по силам играть в мужском чемпионате.

"Честно говоря, думаю, что в женской НБА уже сейчас есть несколько баскетболисток, которым было бы по силам выступать в мужской лиге. Исполнительниц с достаточным уровнем мастерства хватает. Дайана Таурази, Мэйя Мур, Елена Делла Донне. Это замечательные игроки, которые могли бы конкурировать в НБА", — приводит слова Брайанта Clutch Points.

Напомним, что в последние годы в НБА на разные роли привлекается всё больше женщин. Так, они представлены в судейском корпусе лиги. Также в нынешнем сезоне на пост главного тренера "Нью-Йорк Никс" рассматривалась Бэкки Хэммон.