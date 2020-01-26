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Легенда мирового баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетбол
(1 голосов)

Коби Брайант погиб - большая потеря для мирового спорта

Легенда мирового баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового баскетбола, американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет с ним и с еще тремя пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от города Каллабасас, округ Лос-Анджесес, штат Калифорния.

Причины аварии пока не известны. Экс-баскетболисту был 41 год. (обновляется)

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В статье: Коби Брайант
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
26.01.2020 в 22:11
это жесть. земля пухом.
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