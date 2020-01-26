Легенда мирового баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легенда мирового баскетбола, американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет с ним и с еще тремя пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от города Каллабасас, округ Лос-Анджесес, штат Калифорния.

Причины аварии пока не известны. Экс-баскетболисту был 41 год. (обновляется)