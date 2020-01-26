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Легенда мирового баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби Брайант погиб - большая потеря для мирового спорта
Легенда мирового баскетбола, американец Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет с ним и с еще тремя пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от города Каллабасас, округ Лос-Анджесес, штат Калифорния.
Причины аварии пока не известны. Экс-баскетболисту был 41 год. (обновляется)
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Impressed (Украина)
26.01.2020 в 22:11
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