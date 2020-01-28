Джокович на матч Australian Open вышел в куртке в честь Брайанта

Коби Брайант в 41-летнем возрасте в воскресенье утром разбился на личном вертолете. Вместе с легендой Лейкерс погибли восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь.

Новак Джокович был лично знаком с пятикратным чемпионом НБА. На матч 1/4 финала против Милоша Раонича серб вышел в куртке, посвященной Брайанту.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ник Кирьос вышел на матч Australian Open против Рафаэля Надаля в майке Коби Брайанта