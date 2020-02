Лиллард принял силу Брайанта, камбэк Оладипо, Звездный уик-энд для Михайлюка и другие события недели в НБА

Событие недели

Святослав Михайлюк едет на Звездный уик-энд в Чикаго! Украинский защитник Детройта в статусе второгодки вошел в Сборную Мира на выставочный матч против Команды Америки.

Svi Mykhailiuk of the @DetroitPistons is making his 1st appearance for the World Team. @Sviat_10 was drafted as the 47th overall pick in the 2018 NBA Draft out of Kansas (originally from Ukraine). pic.twitter.com/EjuN3pMvH4 — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2020

Михайлюк – второй украинец в истории Звездного уик-энда. 23 года назад Виталий Потапенко также принимал участие в Матче восходящих звезд, набрав 6 очков в противостоянии с будущими легендами лиги Коби Брайантом и Алленом Айверсоном.

НБА, а как насчет позвать Михайлюка на конкурс трехочковых?

Гонка за плей-офф: Юта покинула топ-3 Запада, Бостон обошел Майами

Команда недели

Накануне Торонто на домашней арене разбил Чикаго (129:102) и продлил свою победную серию до рекордных в истории 11 матчей. Самое удивительно, что Рэпторс продолжают уверенно держаться в топе Востока даже на фоне многочисленных травм. Марк Газоль по-прежнему страдает из-за проблем с подколенным сухожилием, а теперь с переломом пальца вылетел и главный лидер второго юнита Норман Пауэлл.

Справедливости ради, на протяжении своего ударного отрезка действующие чемпионы НБА обыграли только две команды с положительным балансом побед/поражений. С другой стороны, умение взять свое против аутсайдеров – это то, что отличает середняков от настоящих контендеров.

Игроки недели

Турнирное положение вынудило Дамьена Лилларда уже в середине сезона переключить свой тумблер на режим плей-офф. Плеймейкер Портленда набрал лучшую форму в своей жизни, словно Коби Брайант с небес взял его за руку и передал ему свою ментальность.

Damian Lillard, last 5 games:



48.4 ppg

9.8 apg

8.2 rpg

8 threes

54% FG

56.3% 3PT

91.2% FT

4-1 record — Justin Phan (@jphanned) February 1, 2020

На прошлой неделе Блэйзерс последовательно обыграли Хьюстон, Лейкерс и Юту, а Лиллард в среднем за игру набирал по 45,0 очка, 7,0 подбора и 11,0 передачи, забивая по 56% с игры и 88% с линии штрафных. На дуге Лиллард просто неудержим – 23 точных броска при 39 попытках.

На Востоке Брэдли Бил, имея по сезону 28,8 очка и 6,3 передачи за игру, не попал на Матч всех звезд. Для лидера Вашингтона этот факт стал отличной мотивацией – Бил привел свою команду к победам над Бруклином и Шарлотт (34+9+9 и 34+6), а в матче с Милуоки настрелял 47 очков.

Матч недели

Первая игра Лейкерс после трагической кончины Коби Брайанта и его 13-летней дочери началась с 30-минутного трибьюта в честь легендарного защитника. Поминальная церемония всех девяти жертв той страшной авиакатастрофы с пронзительной речью от ЛеБрона и прощальной песней Ашера никого не оставила равнодушным. Если вы еще не видели, то обязательно посмотрите.

А вот на площадке Лейкерс были не так хороши, как хотел бы Брайант. В тот вечер на уровне Коби сыграл только один игрок – им оказался разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард, который остановился в шаге от трипл-дабла (48+9 подборов+10 передач) и фактически в одиночку нейтрализовал все усилия ЛеБрона и Дэвиса.

Перформанс недели

На следующий день после феерии в Лос-Анджелесе Дамьен Лиллард в домашних стенах устроил показательную расправу над еще одной командой с элитной защитой.

Юта просто не знала, как остановить этого парня – он либо вскрывал оборону Джаз кинжальными проходами, либо расстреливал корзину дальними трехочковыми в стиле Трея Янга. 51 очко и 12 результативных передач – и это на бэк-ту-бэке после 40 отыгранных минут в матче с Лейкерс. Фантастика!

Букмекерами стоить срочно понизить коэффициенты на то, что Лиллард станет MVP. Последние две недели Дамьен играет так, словно на кону его жизнь.

The Lakers and Jazz are two top-10 NBA defenses.



Portland played LA and Utah on back-to-back nights Friday and Saturday.



In that 24-hour span, Dame Lillard carried POR to 2 wins while scoring 99 points (on 59 FG attempts), dished out 22 dimes and committed just two turnovers. — Tommy Beer (@TommyBeer) February 2, 2020

Рекорд недели

Продолжаем восхищаться тем, что творит Лиллард в последние дни.

Лидер Портленда первым в истории в пяти матчах подряд набирает как минимум по 35 очков, 5 подборов, 5 передач и добавляет ко всему этому букету еще и по 5 трехочковых.

With his performance tonight, Damian Lillard is the first player in NBA history to record 35+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, and 5+ threes in five straight games. — NBA (@NBA) February 1, 2020

А еще Лиллард первым в истории в шести матчах кряду забил как минимум по шесть трехочковых. Его средние показатели за последние шесть игр превышают 45 очков и 10 передач – ничего подобного в истории НБА ранее не происходило.

Камбэк недели

Звезда Индианы Виктор Оладипо потерял год свой карьеры после разрыва сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

В первом же матче после возвращения Оладипо поздним трехочковым помог Пэйсерс перевести в овертайм игру с Чикаго.

Victor Oladipo from deep to tie it for the @Pacers in his return to action. pic.twitter.com/hShG72sxCN — NBA (@NBA) January 30, 2020

Пока Виктор Оладипо далек от своей лучшей формы (8,0 очка в среднем за игру, 18,2% попаданий с игры), но времени на раскачку у него еще предостаточно. Даже не сомневайтесь – к плей-офф Оладипо будет готов.

Как дела у украинцев?

Детройт прошлую неделю закончил с показателем 1-3, а Святослав Михайлюк в среднем за игру набирал по 10,5 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи с 40-процентной точностью с игры.

Не обошлось и без очередного рекорда. В победном матче против Денвера Михайлюк рекордные 8 раз выходил на линию штрафных.

Детройт выставил на обмен основного защитника Люка Кеннарда, а это говорит о том, что в Пистонс наконец разглядели все сильные качества Михайлюка и готовы делать ставку на снайпера из Черкасс.

Об Алексее Лене, увы, сказать снова нечего. С травмой бедра центровой Атланты пропустил четыре последних матча, и пока неизвестно, когда Лень сможет вернуться на площадку. Очевидно лишь одно – в качестве усиления клубы с высокими амбициями в плей-офф украинца больше не рассматривают.