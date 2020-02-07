Украинец Санон сменил прописку в НБА

Как сообщает американский инсайдер Дэвид Олдридж, накануне Клипперс, Вашингтон и Нью-Йорк согласовали трехсторонний обмен, в результате которого в Лос-Анджелес переехал один из лидеров Никс Маркус Моррис.

Эта сделка коснулась и украинского баскетбола. Права на 20-летнего защитника национальной сборной Иссуфа Санона перешли от Вашингтона к Нью-Йорку.

Санон на драфте 2018 года под 44-м пиком ушел в Вашингтон, но проявить себя за океаном Иссуфу пока не удалось. В прошлом году украинец в матчах Летней лиги в Лас-Вегасе в среднем за игру набирал всего по 1,5 очка и 1,0 подбора.

В Европе права на Иссуфа Санона принадлежат словенской Олимпии, а в Днепре защитник находится в аренде. В текущем сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру он набирает по 13,5 очка, 5,1 подбора и 2,0 передачи.