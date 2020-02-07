Киев-Баскет уволил операторов, которые оскорбляли игроков женской команды

5 февраля во время матча женской Суперлиги между Киев-Баскетом и ИнтерХим-СДЮСШОР в трансляцию попали оскорбительные выражения оператора в отношении баскетболисток.

"Клуб просит прощения за этот позорный инцидент.

Девушки, вы самые красивые, вы – победительницы! Ваша боль – это наша боль, ваша обида – это наша обида, ваша радость – это наша радость. Клуб прекращает сотрудничество с людьми, которые ставят пятна на репутации.

А жизнь непременно развернет историю в обратную сторону. Отвечать за позорные поступки придется. Не сегодня, так завтра.

Извините. И, конечно, нам не по пути с недалекими работниками", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Киев-Баскета.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Киев-Баскет сыграет с грозным турецким клубом в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.