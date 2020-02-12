Денвер - Лейкерс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол прямую трансляцию матча Национальной баскетбольной ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Поединок состоится в ночь со среды на четверг, 12-13 февраля, в 05:00 по киевскому времени.

Это будет битва первой и второй команд Запада. У "Денвера" 38 побед в 54 матчах, на счету "Лейкерс" 40 выигрышных встреч и на два поединка меньше. Сумеет ли команда из ЛА доказать притязания на победу в конференции и прервать четырёхматчевую победную серию "Наггетс"? В двух предыдущих очных встречах нынешнего сезона обязательно побеждали гости.

"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Лейкерс"

НБА. Регулярный чемпионат. 13 февраля. Начало в 05:00 по Киеву

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Прямую трансляцию матча "Денвер" - "Лейкерс" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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