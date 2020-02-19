Сборная Украины прибыла в Австрию на матч отбора на Евробаскет-2021

Вместе с Багатскисом в Грац прибыли 13 игроков. Бигмэн Уникахи Владимир Герун присоединился к команде на месте.

Состав сборной Украины на матч с Австрией:

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет).

Форварды: Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов (все – Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Владимир Герун (Уникаха, Испания).

Центровые: Вячеслав Петров (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Барселона, Испания).

Вячеслав Кравцов, Александр Беликов и Максим Закурдаев остались в Украине и будут готовиться к домашнему матчу против Венгрии.

Матч отбора на Евробаскет-2021 между командами Австрии и Украины состоится в четверг, 20 февраля.