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Сборная Украины прибыла в Австрию на матч отбора на Евробаскет-2021
Айнарс Багатскис рассчитывает на 14 игроков.
Вместе с Багатскисом в Грац прибыли 13 игроков. Бигмэн Уникахи Владимир Герун присоединился к команде на месте.
Состав сборной Украины на матч с Австрией:
Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет).
Форварды: Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов (все – Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Владимир Герун (Уникаха, Испания).
Центровые: Вячеслав Петров (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Барселона, Испания).
Вячеслав Кравцов, Александр Беликов и Максим Закурдаев остались в Украине и будут готовиться к домашнему матчу против Венгрии.
Матч отбора на Евробаскет-2021 между командами Австрии и Украины состоится в четверг, 20 февраля.