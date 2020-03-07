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НБА. Юта на выезде дожимает Бостон, Миннесота дома проигрывает Орландо
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Вашингтон" - "Атланта"
118 - 112 (33-34; 31-23; 29-18; 25-37)
"Бруклин" - "Сан-Антонио"
139 - 120 (41-22; 34-32; 45-41; 19-25)
"Нью-Йорк" - "Оклахома-Сити"
103 - 126 (20-27; 28-34; 30-34; 25-31)
"Бостон" - "Юта"
94 - 99 (29-30; 20-32; 17-17; 28-20)
"Миннесота" - "Орландо"
118 - 132 (24-29; 31-36; 28-37; 35-30)
"Нью-Орлеан" - "Майами"
110 - 104 (32-26; 33-25; 24-23; 21-30)
"Чикаго" - "Индиана"
102 - 108 (25-29; 21-33; 26-27; 30-19)
"Даллас" - "Мемфис"
121 - 96 (33-28; 28-21; 34-16; 26-31)
"Финикс" - "Портленд"
127 - 117 (34-22; 33-36; 24-28; 32-35)
"Лейкерс" - "Милуоки"
113 - 103 (19-22; 29-26; 39-28; 26-27)