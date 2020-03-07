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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Юта на выезде дожимает Бостон, Миннесота дома проигрывает Орландо

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Юта на выезде дожимает Бостон, Миннесота дома проигрывает Орландо
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Вашингтон" - "Атланта"

118 - 112 (33-34; 31-23; 29-18; 25-37)

"Бруклин" - "Сан-Антонио"

139 - 120 (41-22; 34-32; 45-41; 19-25)

"Нью-Йорк" - "Оклахома-Сити"

103 - 126 (20-27; 28-34; 30-34; 25-31)

"Бостон" - "Юта"

94 - 99 (29-30; 20-32; 17-17; 28-20)

"Миннесота" - "Орландо"

118 - 132 (24-29; 31-36; 28-37; 35-30)

"Нью-Орлеан" - "Майами"

110 - 104 (32-26; 33-25; 24-23; 21-30)

"Чикаго" - "Индиана"

102 - 108 (25-29; 21-33; 26-27; 30-19)

"Даллас" - "Мемфис"

121 - 96 (33-28; 28-21; 34-16; 26-31)

"Финикс" - "Портленд"

127 - 117 (34-22; 33-36; 24-28; 32-35)

"Лейкерс" - "Милуоки"

113 - 103 (19-22; 29-26; 39-28; 26-27)

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В статье: НБА
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