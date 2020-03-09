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НБА. Лейкерс в дерби обыграли Клипперс, осечки Милуоки и Бостона

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 11 матчей.

НБА. Лейкерс в дерби обыграли Клипперс, осечки Милуоки и Бостона
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Бруклин – Чикаго 110:107 (22:23, 36:27, 19:20, 33:37)

Бруклин: Динвидди (24 + 6 передач), Харрис (23), Леверт (23).

Чикаго: Портер (23), Уайт (21 + 8 передач), Янг (17).

Клипперс – Лейкерс 103:112 (25:27, 28:22, 28:36, 22:27)

Клипперс: Джордж (31), Леонард (27), Харрелл (20 + 8 подборов).

Лейкерс: Дэвис (30 + 8 подборов), Джеймс (28 + 7 подборов + 9 передач), Брэдли (24).

Миннесота – Нью-Орлеан 107:120 (29:36, 34:35, 21:27, 23:22)

Миннесота: Бизли (21 + 9 подборов), Расселл (19), Джонсон (15).

Нью-Орлеан: Холидэй (37 + 9 подборов + 8 передач), Уильямсон (23 + 7 подборов), Болл (18 + 8 передач)

Финикс – Милуоки 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40)

Финикс: Букер (36 + 8 передач), Рубио (25 + 13 подборов + 13 передач), Бэйнс (24 + 7 подборов).

Милуоки: Миддлтон (39), Бледсоу (28 + 7 передач), Б. Лопес (18).

Бостон – Оклахома 104:105 (26:29, 37:23, 21:31, 20:22)

Бостон: Хэйворд (24), Смарт (19 + 10 подборов), Тейтум (19).

Оклахома: Пол (28 + 7 передач), Шредер (27 + 6 передач), Галлинари (18).

Хьюстон – Орландо 106:126 (24:34, 22:37, 30:34, 30:21)

Хьюстон: Уэстбрук (24 + 8 подборов), Харден (23 + 7 подборов + 6 передач), Грин (18).

Орландо: Огастин (24), Гордон (19 + 10 подборов), Фульц (18).

Даллас – Индиана 109:112 (26:31, 26:24, 32:31, 25:26)

Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 8 передач), Хардавай (30), Джексон (11).

Индиана: Сабонис (20 + 17 подборов + 6 передач), Оладипо (16 + 7 передач), Уоррен (16 + 8 подборов).

Вашингтон – Майами 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28)

Вашингтон: Напьер (27 + 7 передач), Бертанс (25), Бил (23 + 6 передач).

Майами: Адебайо (27 + 14 подборов + 6 передач), Робинсон (23 + 7 подборов), Нанн (18).

Нью-Йорк – Детройт 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)

Нью-Йорк: Рэндл (22 + 12 подборов), Пэйтон (16 + 6 передач), Робинсон (14 + 11 подборов).

Детройт: Вуд (22 + 8 подборов), Браун (16 + 6 передач), Михайлюк (9).

Кливленд – Сан-Антонио 132:129 OT (35:18, 25:32, 27:41, 31:27, 14:11)

Кливленд: Драммонд (28 + 17 подборов), Секстон (26), Осман (19 + 6 передач).

Сан-Антонио: ДеРозан (25 + 8 подборов), Форбс (19), Гэй (19 + 9 подборов).

Сакраменто – Торонто 113:118 (22:22, 28:29, 24:27, 39:40)

Сакраменто: Фокс (28), Бэйзмор (15), Лень (15 + 7 подборов).

Торонто: Пауэлл (31), Лаури (30 + 8 передач), Сиакам (23 + 8 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
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