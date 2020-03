Лейкерс вышли в плей-офф, Бруклин уволил тренера, драка Леня и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Лейкерс и Торонто уже в плей-офф, Оклахома обошла Хьюстон

Команда недели

У Лейкерс еще не было столь успешного отрезка в регулярном чемпионате. На прошлой неделе подопечные Фрэнка Фогеля эффектно поиграли мышцами перед всей лигой, последовательно обыграв двух главных конкурентов за титул – Милуоки и Клипперс. Это была репетиция того баскетбола, в который ЛеБрон, Дэвис и компания планируют играть в плей-офф. Лейкерс в двух матчах реализовали только 24% трехочковых, но при этом суммарно сдержали Милуоки и Клипперс до всего 206 набранных очков за 214 владений, спровоцировав у Бакс 20 потерь и закрыв для соседей трехочковую дугу.

После перерыва на Матч всех звезд Лейкерс резко повысили качество своей защиты – 100,9 пропущенных очков на 100 владений против 106,3 до перерыва. Теперь только Озерные входят в топ-3 по атакующему и защитному рейтингу. Что еще сказать – справедливое первое место в официальном Power Ranking НБА.

Игроки недели

Западной конференцией на прошлой неделе единолично правил ЛеБрон Джеймс, своей игрой заставивший американские СМИ активно заговорить о борьбе с Яннисом Адетокумбо за MVP регулярного чемпионата. В победных матчах против Милуоки, Филадельфии и Клипперс лидер Лейкерс в среднем за вечер набирал по 29,0 очка, 7,3 подбора и 10,3 передачи.

Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому на отрезке из 9 матчей в среднем удается выдавать по 30 очков и 10 передач. Предыдущим рекордсменом был легендарный Джерри Уэст.

LeBron’s last two games:



???? 37/8/8 vs. Bucks

???? 28/7/9 vs. Clippers

???? 50% FG

???? Held Giannis to 7 PTS on 2/8 FG

???? More PTS, REB, AST, STL, BLK than Giannis and Kawhi combined



Year 17.



(via @nbastats) pic.twitter.com/PwsJepe5zu — Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2020

На Востоке лучшую неделю в карьере провел Норман Пауэлл. Рэпторс завершили 7-дневный отрезок с показателем 3-0, а Пауэлл приносил своей команде по 31,3 очка и 2,7 передачи. К сожалению, в ближайшее время продолжения у этой вспышки не будет – сегодня Пауэлл травмировал колено, отыграв в матче с Ютой чуть больше одной минуты.

Матч недели

Бруклин больше четырех лет не мог на выезде обыграть Бостон. Когда в концовке третьей четверти преимущество Селтикс достигло 20 баллов, вряд ли на арене ТД Гарден кто-то мог поверить в то, что Нетс не просто возобновят интригу, а переведут игру в овертайм и отправят команду Брэда Стивенса в глубокий нокаут (129:120).

Тот вечер превратился в бенефис Кариса Леверта – форвард Бруклина в четвертой четверти и в овертайме суммарно набрал 37 очков и тем самым стал автором самого результативного перформанса в концовке матча за последние 20 лет.

Рекорд недели

Соскучились за рекордами от Луки Дончича? Ловите новый.

Словенский вундеркинд в 21 год встал в один ряд с Майклом Джорданом и другими знаковыми игроками в истории НБА, собрав за сезон как минимум 10 трипл-даблов с 30 и более набранными очками.

Luka Doncic becomes the 5th player in @NBAHistory to notch ten 30-point triple-doubles in a season, joining Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden, and Russell Westbrook. @EliasSports pic.twitter.com/jwGcz5q385 — NBA.com/Stats (@nbastats) March 5, 2020

А еще Дончич вышел на первое место в истории Далласа по количеству трипл-даблов. Предыдущий рекордсмен Маверикс Джейсон Кидд собрал 22 трипл-дабла за 500 матчей. Дончичу понадобилось меньше 130.

Перформанс недели

Карис Леверт перед финальной четвертью матча с Бостоном имел всего 14 очков, а его команда уступала с разницей в 17 баллов. Форвард Бруклина закончит игру с новым рекордом результативности (51 очко – 17 из 26 с игры, 5 из 10 трехочковых, 12 из 18 штрафных), а Нетс совершат камбэк и вырвут победу в овертайме.

37 очков Леверта в четвертой четверти и овертайме – лучший показатель в НБА за последние два десятка лет. Даже Коби Брайант набирал меньше.

The Nets' Caris LeVert had 14 points in the 1st 3 quarters and 37 in the 4th quarter and overtime of Brooklyn's win at Boston Tuesday.



Nobody over the last 20 seasons has scored more in the 4th quarter/OT. pic.twitter.com/Fvv0EnQFI3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 4, 2020

Новость недели

Седьмого марта, спустя два дня после унизительного поражения от Мемфиса (79:118), руководство Бруклина отправило в отставку Кенни Эткинсона. Того самого Эткинсона, который в безнадежной ситуации практически с нуля построил нынешних Нетс и довел их до плей-офф в прошлом сезоне. Да и в этом сезоне Бруклин на фоне регулярных травм Кайри Ирвинга уверенно держится в зоне плей-офф и вряд ли выпадет из топ-8.

Yahoo! Sports утверждает, что после летних приходов в Бруклин Кевина Дюранта и Ирвинга отставка Эткинсона стала делом времени. Коуч не хотел тренировать суперзвезд и предпочел покинуть свой пост еще до завершения сезона.

Кто же станет новым главным тренером Бруклина? Ирвингу нужен Тайрон Лю, с которым он остановил Голден Стэйт и взял исторический титул с Кливлендом. С кем в сезоне 2020-2021 предпочитает работать Дюрант пока неизвестно.

Как дела у украинцев?

Детройт продолжает штамповать одно поражение за другим, а Святослав Михайлюк по-прежнему находится в поиске своего броска. На прошлой неделе украинец атаковал с катастрофической эффективностью – 31% с игры, 30% трехочковых и 16% (!) с линии штрафных.

Что радует, так это то, что Дуэйн Кэйси в условиях эпидемии травм все больше доверяет Михайлюку мяч. Святослав только в одном матче отыграл больше 26 минут, но при этом в среднем за игру раздавал по 5 результативных передач. Это почти в 2,5 раза больше его сезонного показателя.

Алексей Лень провел еще одну насыщенную неделю в Сакраменто – Кингз выиграли 2 матча из 4, а украинец в среднем за игру набирал по 7,8 очка и 5,3 подбора с 70-процентной реализацией бросков с игры.

Реноме жесткого и бескомпромиссного игрока Лень подтвердил в короткой потасовке со звездой Портленда Си Джеем Макколумом, а в матче с Торонто напомнил всем, что вообще-то он и в баскетбол неплохо играет, собрав в матче с действующим чемпионом НБА 15+7 подборов всего за 15 минут игрового времени.