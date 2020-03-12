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ЛеБрон Джеймс призвал отменить 2020 год

Баскетбол
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Звезда Лейкерс выступил с заявлением.

ЛеБрон Джеймс призвал отменить 2020 год
Новина українською

Сегодня НБА в связи с положительным тестом на коронавирус центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке сезона на неопределенный срок.

"Мы отменяем спортивные мероприятия, школу, работу офисов и так далее. Что нам действительно нужно отменить, так это 2020 год! Черт возьми, это были тяжелые три месяца. Да хранит вас господь, и берегите себя", - написал Джеймс в Твиттере.

Джеймс в конце января потерял своего давнего друга Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью и семью попутчиками.

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи, а Лейкерс в статусе лидера Западной конференции досрочно вышли в плей-офф.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА коронавирус
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