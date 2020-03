ЛеБрон Джеймс призвал отменить 2020 год

Сегодня НБА в связи с положительным тестом на коронавирус центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке сезона на неопределенный срок.

"Мы отменяем спортивные мероприятия, школу, работу офисов и так далее. Что нам действительно нужно отменить, так это 2020 год! Черт возьми, это были тяжелые три месяца. Да хранит вас господь, и берегите себя", - написал Джеймс в Твиттере.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! ????????‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe????????