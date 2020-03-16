Михайлюк поддержал президента ФБУ в досрочном завершении сезона в Суперлиге

На прошлой неделе Федерация баскетбола Украины объявила о досрочном завершении всех национальных чемпионатов, включая и Суперлигу. Чемпионом страны был признан БК Днепр, который на момент завершения сезона лидировал в регулярном чемпионате.

"Конечно, я знаю, что Федерация баскетбола Украины приняла решение досрочно завершить чемпионат. На данном этапе вирус распространяется очень быстро и нужно сделать все возможное, чтобы как-то это предотвратить. Нет ничего важнее жизни человека!

Поэтому я, конечно, поддерживаю президента ФБУ Михаила Бродского, который инициировал это сложное решение. Мне кажется, что сейчас Украина на 100 процентов еще не готова эффективно бороться с этой сложной проблемой. Лучше лишний раз в таком вопросе перестраховаться и спасти человеческие жизни", - приводит слова Михайлюка официальный сайт ФБУ.

Сам Святослав Михайлюк в составе Детройта сейчас находится на карантине. Украинец входит в список из 34 баскетболистов, которые контактировали с центровым Юты Руди Гобером незадолго до того, как он стал первым игроком в НБА с подтверждением коронавируса.