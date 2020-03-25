Лень: Обмен в Сакраменто – приятный сюрприз

Перед дедлайном на обмены Алексей Лень в феврале покинул Атланту и перебрался в Сакраменто.

"Я хотел остаться в Атланте, 100%. Мне нравился тренерский штаб. Мне нравились товарищи по команде. Все было круто. Настоящая семейная атмосфера.

Это бизнес, поэтому я понимал, что они должны совершить обмен. Обмен в Кингз стал приятным сюрпризом. Мне нравится команда. Мы выигрывали матчи, а я мог просто вносить свой вклад на площадке. Моя роль здесь более определенна.

В Атланте было трудно играть с пониманием того, что ты не попадаешь в плей-офф. Вы выходите на игру, а парни думают о своих набранных очках и о себе. В Сакраменто в приоритете интересы команды и победы. Парням все равно, сколько очков они наберут. Делается все для победы", - заявил Лень.

Алексей Лень с момента переезда в Калифорнию провел 9 матчей, набирая в среднем за игру по 6,6 очка и 7,1 подбора. Сакраменто после обмена украинца выдал отрезок 6-3 и сохранил шансы на попадание в плей-офф.