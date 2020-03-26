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Евробаскет 2021 года могут перенести

Баскетбол
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Олимпиада в Токио меняет календарь в мировом спорте.

Евробаскет 2021 года могут перенести
Новина українською

На этой неделе Международный олимпийский комитет под давлением пандемии коронавируса был вынужден перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

Греческое издание Sportime отмечает, что перенос Игр в Японии может стать причиной отмены Евробаскета-2021 года, который осенью должен пройти на площадках Грузии, Германии, Италии и Чехии.

"Если Игры в Токио состоятся в конце июля до середины августа, то два соревнования фактически наложатся друг на друга. У баскетболистов будет слишком мало времени, чтобы восстановить силы и подготовиться к континентальным баталиям", - пишет Sportime.

Не исключено, что Евробаскет-2021 будет перенесен на осень 2022 года. Это единственное свободное место в календаре ФИБА, ведь на 2023 год в Азии запланирован чемпионат мира.

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В статье: Евробаскет-2021 коронавирус
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