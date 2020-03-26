Евробаскет 2021 года могут перенести

На этой неделе Международный олимпийский комитет под давлением пандемии коронавируса был вынужден перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год.

Греческое издание Sportime отмечает, что перенос Игр в Японии может стать причиной отмены Евробаскета-2021 года, который осенью должен пройти на площадках Грузии, Германии, Италии и Чехии.

"Если Игры в Токио состоятся в конце июля до середины августа, то два соревнования фактически наложатся друг на друга. У баскетболистов будет слишком мало времени, чтобы восстановить силы и подготовиться к континентальным баталиям", - пишет Sportime.

Не исключено, что Евробаскет-2021 будет перенесен на осень 2022 года. Это единственное свободное место в календаре ФИБА, ведь на 2023 год в Азии запланирован чемпионат мира.