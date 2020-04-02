Боброва выписали из больницы. Он переболел коронавирусом

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко на своей странице в Facebook сообщила, что Вячеслав Бобров завершил курс лечения от коронавируса.

"Мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену – быстро поправился", - написала Антоненко.

Бобров в сезоне 2019-2020 в испанской Лиги АСB в составе Фуэнлабрады провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 7,3 очка и 3,2 подбора.

В конце февраля Вячеслав провел два матча за сборную Украины в отборе на Евробаскет-2021. Форвард набрал 11 очков в победной игре с Австрией (88:73), а в домашнем матче с Венгрией (60:62) принес команде 12 баллов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что баскетболисты клуба НБА также вылечились от COVID-19.