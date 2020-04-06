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В НБА начались разговоры об отмене сезона

Баскетбол
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Такого в истории еще не было.

В НБА начались разговоры об отмене сезона
Новина українською

Руководство НБА в лице комиссионера лиги Адама Сильвера в связи с пандемией коронавируса задумалось об отмене сезона 2019-2020, сообщает авторитетный американский инсайдер Брайан Уиндхорст.

Ранее в НБА предполагали возобновить сезон в июне, но сейчас все идет к тому, что баскетболисты не вернутся на площадки.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Позже случаи COVID-19 подтвердились в Детройте, Лейкерс и Бруклине.

Общее количество инфицированных коронавирусом в США по состоянию на 6 апреля достигло 330 тысяч человек. Около 10 тысяч заболевших умерли.

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В статье: НБА коронавирус
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