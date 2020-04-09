Михайлюк рассказал, как в НБА планируют спасти сезон

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. С тех пор США превратились в крупнейший очаг COVID-19 в мире.

"Те команды, которые знают, что будут играть в плей-офф, они понимают, что сезон возобновится. Те команды, которые не попадают, готовятся к следующему сезону.

По слухам, летом игры будут в Лас-Вегасе, по 4 игры сыграет каждая команда, и сразу плей-офф начнется. Сакраменто, Мемфис, Портленд, которые отстают на одну игру от зоны плей-офф, вот они точно должны сыграть", - заявил Михайлюк в прямом эфире Instagram главного тренера Черкасских Мавп Максима Михельсона.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА начались разговоры об отмене сезона.