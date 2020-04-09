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Украинца снова пригласили в Летнюю лигу НБА

Баскетбол
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Иссуф Санон вновь попробует закрепиться в главной баскетбольной лиге мира.

Украинца снова пригласили в Летнюю лигу НБА
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Санон перед стартом прошлого сезона на правах аренды перешел из Олимпии в Днепр. В НБА права на перспективного украинца после февраля принадлежат Нью-Йорку.

"С Днепром у меня был контракт на один сезон и есть еще один сезон по контракту с Олимпией, и, если ничего не поменяется, я туда вернусь.

По Никс я сам не всю ситуацию знаю, о чем мне говорить? Буду играть за Никс в Летней лиге. По сезону НБА следил за всеми командами, все знают Нью-Йорк – команда с большими амбициями, но они сейчас в процессе перестройки – посмотрим, что из этого всего выйдет. Не могу сказать, что я очень хочу именно в город Нью-Йорк – мне главное баскетбол", - рассказал Санон в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины.

Иссуф Санон в сезоне 2019-2020 помог Днепру выиграть золотые медали Суперлиги. В матчах чемпионата Украины защитник национальной сборной в среднем за игру набирал по 13,4 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи.

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В статье: НБА БК Днепр Иссуф Санон
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