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Объявлен состав участников турнира НБА по H-O-R-S-E

Баскетбол
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В бросках на точность посоревнуются три группы игроков.

Объявлен состав участников турнира НБА по H-O-R-S-E
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Среди действующих баскетболистов НБА в H-O-R-S-E сыграют Трэй Янг (Атланта), Зак ЛаВин (Чикаго), Майк Конли (Юта) и Крис Пол (Оклахома).

От легенд НБА выступят Пол Пирс и Чонси Биллипс. Также ESPN подтвердил участие легенды женской НБА Тамики Кэтчингс и баскетболистки УГМК Элли Куигли.

В четвертьфинале Янг сыграет с Биллапсом, Кэтчингс ждет дуэль с Конли, ЛаВин встретится с Пирсом, а Пол – с Куигли.

Поединки 1/4 финала турнира НБА по H-O-R-S-E пройдут 12 апреля. Финал состоится 16 апреля.

Турниры по H-O-R-S-E трижды проходили на Звездных уик-эндах НБА. Суть игры в том, чтобы повторить бросок, выполненный соперником.

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В статье: НБА Крис Пол Трэй Янг
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