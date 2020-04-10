Объявлен состав участников турнира НБА по H-O-R-S-E

Среди действующих баскетболистов НБА в H-O-R-S-E сыграют Трэй Янг (Атланта), Зак ЛаВин (Чикаго), Майк Конли (Юта) и Крис Пол (Оклахома).

От легенд НБА выступят Пол Пирс и Чонси Биллипс. Также ESPN подтвердил участие легенды женской НБА Тамики Кэтчингс и баскетболистки УГМК Элли Куигли.

В четвертьфинале Янг сыграет с Биллапсом, Кэтчингс ждет дуэль с Конли, ЛаВин встретится с Пирсом, а Пол – с Куигли.

Поединки 1/4 финала турнира НБА по H-O-R-S-E пройдут 12 апреля. Финал состоится 16 апреля.

Турниры по H-O-R-S-E трижды проходили на Звездных уик-эндах НБА. Суть игры в том, чтобы повторить бросок, выполненный соперником.