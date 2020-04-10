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Игроки Юты Джаз поссорились из-за коронавируса

Баскетбол
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Игроки не могут помириться уже долгое время

Игроки Юты Джаз поссорились из-за коронавируса
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Баскетболисты клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" Руди Гобер и Донован Митчелл по-прежнему не наладили отношения друг с другом в связи с инцидентом с заражением коронавирусом, сообщает The Athletic.

Напомним, именно Гобер стал первым игроком в лиге, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в НБА был приостановлен. Через несколько часов после Гобера болезнь была обнаружена и у его напарника по команде Донована Митчелла.

Гобер, ещё не зная, что у него коронавирус, демонстративно не соблюдал общепринятых правил карантина. Позднее француз извинился за свой поступок.

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В статье: Донован Митчелл Юта Джаз Руди Гобер
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