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Битва двух легенд: Джордан против 19-летнего Брайанта в 1997-м. ВИДЕО
В том знаковом матче между Лейкерс и Чикаго Майкл набрал 36 очков, а его молодой визави настрелял 33 балла.
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