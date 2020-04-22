О Брайанте могут снять документальный фильм

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Комментатор Лейкерс Джон Айрленд считает, что по аналогии с «Последнем танцем» Майкла Джордана в будущем о Брайанте обязательно снимут документальный фильм.

"Последние два сезона карьеры Брайанта за нами везде следовала съемочная группа. Все снятые материалы выйдут в свет", - говорит Айрленд.

В 2020 году Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы баскетбола.

Ранее UA-Футбол сообщал, что американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта.