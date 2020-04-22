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О Брайанте могут снять документальный фильм
Это произойдет – рано или поздно.
Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
Комментатор Лейкерс Джон Айрленд считает, что по аналогии с «Последнем танцем» Майкла Джордана в будущем о Брайанте обязательно снимут документальный фильм.
"Последние два сезона карьеры Брайанта за нами везде следовала съемочная группа. Все снятые материалы выйдут в свет", - говорит Айрленд.
В 2020 году Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы баскетбола.
Ранее UA-Футбол сообщал, что американский баскетболист выпустил песню в честь Брайанта.