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Тренер Денвер Наггетс: Леброн не дотягивает до Джордана

Баскетбол
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Тренер Денвер Наггетс: Леброн не дотягивает до Джордана
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Главный Тренер "Денвер Наггетс" Майкл Мэлоун поделился мнением о звёздном игроке "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброне Джеймсе. Мэлоун сравнил Джеймса и легенду НБА Майкла Джордана, отметив, что Леброн наряжу с Джорданом является величайшим игроком в истории баскетбола.

"Всегда будут споры о том, кто на самом деле является величайшим баскетболистом в истории. Майкл Джордан, безусловно, является таковым. Сейчас уже не так много игроков, которые были бы похожи на него. Я тренировал Леброна Джеймса на протяжении пяти лет и у меня отличные отношения с ним. У Леброна, говоря по правде, нет такого мышления и инстинкта убийцы, как у Джордана. Но Леброн, думаю, также является величайшим игроком в истории баскетбола", — приводит слова Майкла Мэлоуна USA Today.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Майкл Мэлоун
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