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НБА может доиграть сезон в Лас-Вегасе

Баскетбол
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Это один из вариантов завершения чемпионата

НБА может доиграть сезон в Лас-Вегасе
Новина українською

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн в своём "твиттере".

НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.

Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли назвал некоторые варианты возобновления сезона "полным бредом".

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В статье: НБА
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