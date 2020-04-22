НБА может доиграть сезон в Лас-Вегасе

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации всерьёз рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в одном городе. Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн в своём "твиттере".

НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе.

Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли назвал некоторые варианты возобновления сезона "полным бредом".