Тренер НБА поставил украинца выше ЛеБрона Джеймса

Главный тренер Сакраменто заявил, что Станислав Медведенко должен был стать №1 на легендарном драфте НБА 2003 года.

"Он обучался в армии. Он был невероятным. Медведенко должен был быть № 1 драфта", - приводит слова Уолтона The Athletic.

Уолтон и Медведенко вместе провели несколько сезонов в Лейкерс. Американец ставал чемпионом НБА в сезонах 2009-2010, а украинец брал перстни в 2001 и 2002 годах.

Отметим, что на драфте 2003 года в НБА под первым номером был выбран легендарный ЛеБрон Джеймс, а в топ-5 оказались Кармело Энтони, Крис Бош и Дуэйн Уэйд.