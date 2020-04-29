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Тренер НБА поставил украинца выше ЛеБрона Джеймса

Баскетбол
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Люк Уолтон тепло высказался о бывшем одноклубнике.

Тренер НБА поставил украинца выше ЛеБрона Джеймса
Новина українською

Главный тренер Сакраменто заявил, что Станислав Медведенко должен был стать №1 на легендарном драфте НБА 2003 года.

"Он обучался в армии. Он был невероятным. Медведенко должен был быть № 1 драфта", - приводит слова Уолтона The Athletic.

Уолтон и Медведенко вместе провели несколько сезонов в Лейкерс. Американец ставал чемпионом НБА в сезонах 2009-2010, а украинец брал перстни в 2001 и 2002 годах.

Отметим, что на драфте 2003 года в НБА под первым номером был выбран легендарный ЛеБрон Джеймс, а в топ-5 оказались Кармело Энтони, Крис Бош и Дуэйн Уэйд.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Станислав Медведенко
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