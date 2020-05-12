Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил в своём "инстаграме" опубликовал ролик, в котором он в форме "Лос-Анджелес Лейкерс" играет один на один с легендарным Коби Брайантом.

"Как вы думаете, кто же победил?" — подписал ролик Шак.

О'Нил, выбранный "Орландо Мэджик" на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в "Майами Хит", Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.