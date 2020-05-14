Пять причин, почему Джордан был бы хорош в современной НБА

Оригинал статьи – Кирк Голдсберри, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Что произошло бы, если бы Майкл Джордан в свои боевые годы сыграл бы в современной НБА?

Это популярная гипотеза рассматривается в документальном сериале «Последний танец», однако при сравнении разных эпох необходимо учитывать огромное количество переменных. Но независимо от того, как вы смотрите на этот вопрос, в конце концов становится ясно, что MJ будет доминировать сегодня так же, как он делал это с Чикаго Буллз в 90-е года.

Ниже пять причин, почему Джордан и в наши дни был бы величайшим баскетболистом мира.

Невероятный атлетизм

Давайте начнем с габаритов: сможет ли Джордан противостоять лучшим игрокам современности. Ответ однозначный – да.

Майкл считается одним из самых впечатляющих атлетов, которые когда-либо играли в НБА. Рассмотрим этот отрывок из его профиля в «Нью-Йорк Таймс» за 1983 год.

«Он хорошо сложенный – 198 сантиметров роста, 86 кг. Может играть защитника или форварда. Он быстр, пробегая 40 ярдов (36 метров) за 4,3 секунды».

Мы все знаем, что MJ мог сачковать в тренажерном зале, но его скорость была невероятной. Он мог бежать, как Дион Сандерс (бывший американский футболист и бейсболист, преодолевал 40 ярдов за 4,27 секунды). Представьте себе телосложение Клэя Томпсона в сочетании с ловкостью Аллена Айверсона и скоростью Рассела Уэстбрука. Возможно, Джордан не был таким большим и сильным, как ЛеБрон Джеймс, но у него была элитная скорость. А его прыжок всегда был очень хорош.

В то время как некоторым игрокам эпохи Джордана было бы сложно поспевать за современными скоростями, Майкл будет в порядке.

Отличный бросок

Будет ли атакующая игра Джордана работать в наши дни? На этот вопрос ответить непросто. НБА сильно изменилась с тех пор, как Майкл в 2003-м навсегда оставил баскетбол. Те средние броски, которыми лидер Чикаго начинял кольцо соперников, теперь не одобряются. На смену джамперам со средней дистанции пришла эпоха трехочковых. Смог бы Джордан приспособиться к этой новой реальности?

Настоящий Майкл Джордан родился в 1963 году. Давайте представим, что гипотетический современный MJ родился в 1993 году. Многое изменилось в юношеском баскетболе за период между 1970 и 2000 годами, и многое изменилось в программах обучений в колледжах в период с 1980 по 2010 года.

Настоящий Джордан тщательно разработал и адаптировал свою игру под совершенно другую версию баскетбола. В его первый сезон команды НБА в среднем за игру совершали по 3,1 трехочковых броска. В сезоне 2019-2020 этот показатель составляет 33,9 попытки. Теперь любой атакующий защитник, который хочет побеждать (а таким был Майкл), должен иметь в своем арсенале хорошо поставленный трехочковый.

Скептики могут утверждать, что за свою карьеру Джордан реализовал всего 32,7% из 1778 трехочковых. Это не очень хороший показатель и для того времени, и для нынешних времен, но эта цифра также вводит в заблуждение. На большинстве площадок, на которых учился играть Джордан, не было даже линий для трехочковых. Когда MJ в 1982 году стал чемпионом NCAA, на этой площадке также не было разметки для дальних бросков.

Гипотетический Джордан, рожденный в 1993 году, вырос бы в культуре баскетбола, пропагандирующей трехочковый бросок. В средней школе и колледже его бы каждый день заставляли отрабатывать броски с дальней дистанции. Спрашивать, мог бы Майкл успешно бросать из-за дуги, это все равно, что спрашивать, мог бы Бьорн Борг научиться играть современной теннисной ракеткой.

Когда современные скауты оценивают бросковый потенциал у молодых игроков, многие больше обращают внимание на процент штрафных бросков, чем на фактический процент дальних попыток. За карьеру Джордан реализовал 84% штрафных бросках НБА – и это великолепный показатель.

Что еще более важно, Джордан был лучшим в своей эпохе, когда дело касалось бросков в прыжке. К его умению создать бросок и реализовать его с высоким процентом эффективности не мог приблизиться ни один другой игрок его поколения.

То, как Джордан на протяжении своей карьеры бросал с линии штрафных и со средней дистанции, не дает сомневаться в том, что MJ мог бы легко наработать стабильный трехочковый бросок, если бы играл в современной НБА. Можно предположить, что трехочковые показатели гипотетического 27-летнего Майкла, играющего в НБА в 2020 году, были бы сравнимы со звездами Клипперс Полом Джорджем (39,9% при 7,9 попыток за игру в сезоне 2019-2020) и Каваем Леонардом (36,6% при 5,7 попыток).

Джордж и Леонард – отличные двухсторонние игроки по типу Джордана, и они оба приходили в НБА без стабильного трехочкового. Тем не менее, они стали лучше в этом компоненте еще до того, как достигли своего пика. Как? Тяжелая работа, талант и руководство тренеров по развитию игроков.

Неужели кто-то действительно думает, что Майкл Джордан, самая конкурентоспособная суперзвезда в истории баскетбола, не смог бы достичь 35-40% реализации трехочковых, если бы он рос в среде, охваченной атаками с периметра. Да бросьте!

Правила делают набор очков проще

Сколько бы очков набирал Джордан в современной НБА? С учетом изменений в правилах защиты на периметре (контакт рук был запрещен в 2004 году), распределении бросков и увеличения темпа игры, справедливо предположить, что сочетание уровня задействования Джордана с его эффективностью в наши дни приносило бы Майклу больше очков, чем в его эпоху.

Представьте себе, что Джордан и Чикаго в современной НБА с ее современной защитой атакуют «мисс-матчи». Представьте себе таких персонажей, как Кевин Лав или Кристапс Порзингис, которые пытаются остановить Джордана после разменов. Представьте себе защитников на периметре калибра Джеймса Хардена или Стефа Керри, которые пытаются противостоять Джордану в его скорости, дриблинге и мастерстве прохода под кольцо.

В то время как в современной НБА есть больше игроков, таких как Леонард, Джордж или Томпсон, которые наверняка смогли бы оказать на Джордана больше давления, чем его опекуны в 90-х годах, отсутствие так называемого «хэнд-чекинга» сделало бы защиту периметра намного более сложной. В наши дни Джордан по частоте полученных свободных бросков при желании легко был бы на уровне Хардена.

За 13 лет в Чикаго Джордан в среднем за игру набирал по 31,5 очка, совершая при этом по 23,3 броска. Это 1,35 очка за попытку. Но благодаря трехочковой революции и изменениям правил защиты набор очков с дальней дистанции стал бы для Майкла еще проще. Если мы применим к Джордану среднюю эффективность топ-10 лучших бомбардиров сезона 2019-2020 (1,41 очка за бросок), то получим, что 23,3 попытки в современной НБА приносили бы MJ 32,9 очка за игру.

Но Джордан всегда был выше средних показателей, и если мы применим к нашему гипотетическому Майклу ту же эффективность, с которой атакует Харден (1,52 очка за бросок), то эти 23,3 броска превратятся в 35,4 очка за игру. Примерно столько звезда Чикаго набирал бы в своем прайме, если бы играл в наши дни.

Идеальная защита для современной НБА

За последние несколько десятилетий атака в НБА раскрылась. Сейчас времена «пик-энд-роллов» и «драйв-энд-киков». Смог бы Джордан в современной лиге качественно проявить себя при защите периметра? Черт возьми, да.

В лиге, которая все больше склоняется к бэккорту и атакам с периметра, упорство Джордана и его влияние на оборону будут только более ценными, чем в годы расцвета его силы. Помните, Майкл трижды становился лучшим в НБА по перехватам. В 1988 году он признавался лучшим оборонительным игроком года и девять раз входил в первую защитную сборную сезона.

Конечно, на современном фоне Джордан немного потеряет в ловкости, но его быстрые ноги и баланс позволили бы ему эффективно противостоять лучшим дриблерам калибра Кайри Ирвинга или Стефена Карри. Кроме того, его габариты и размах рук с легкостью позволяли бы Джордану перехватывать передачи в стиле Пола Джорджа.

Интересно представить, как бы Джордан противостоял в защите лучшим разыгрывающим и защитникам. Может ли Харден переиграть его на вершине дуги? Способен ли Клэй Томпсон сбежать от Джордана при помощи заслона и бросить трехочковый? Может ли ЛеБрон пройти через Майкла в быстром прорыве? Может ли Дюрант нейтрализовать защиту MJ своим фирменным джампером?

Джордан мог преследовать Карри или Томпсона через заслоны, как это он делал против Реджи Миллера. Майкл мог бы сдержать и Кавая Леонарда, как это делал с Клайдом Дрекслером. Да, у него могут быть проблемы с Дюрантом, но у кого бы они не возникли?

Если говорить о защитных слабостях Джордана, то это габариты и сила. Майкл столкнулся с проблемами, когда в двух первых играх финала 1991 года пытался держать Мэджика Джонсона. Эта серия могла бы пойти по-другому сценарию, если бы у Джордана и Буллз не было Скотти Пиппена.

Джордан был великим защитником не только по той причине, что мог закрыть любую суперзвезду. Он был великим, поскольку мог осложнить жизнь даже лучшим в мире плеймейкерам и защитникам. Сейчас в лиге нет тренера, который не хотел бы иметь 198-сантиметрового защитника со скоростью, уровнем принятия решений и трудовой этикой, какие были у Джордана.

Конкурентоспособность

Это не отражено в статистике, но то, что в конечном итоге дает понять, что Джордан будет процветать в любую эпоху, это его конкурентоспособность. Когда мы смотрим «Последний танец», мы видим, как огонь в глазах Майкла всегда накален до предела.

Просто вернитесь к той эпической концовке в Солт-Лейк-Сити в шестой игре финала НБА 1998 года. Проигрывая «-3» за 40 секунд до конца игры, Джордан сначала совершил результативный проход под кольцо, затем на другой половине площадки обокрал Карла Мэлоуна и добил Юту знаменитым кроссовером против Брайона Рассела и точным броском со средней дистанции.

Со времен победы в NCAA над Джорджтауном в 1982 году и до победы над Ютой 16 лет спустя Джордан неизменно был лучшим игроком в конце сезона, в конце серии и в конце игры.

Джордан не просто доминировал в профессиональном баскетболе в 90-х годах – он разрушил принципы, которыми руководствовалась лига на протяжении десятилетий, сместив акцент с бигмэнов на защитников. Не спрашивайте, может ли MJ конкурировать с современными элитными защитниками. Он был прародителем их. Благодаря беспрецедентному сочетанию физических талантов, соревновательного духа и мастерства Майкл изменил философию баскетбола.

НБА – это лига подражателей, но Майкл Джордан не занимался плагиатом. Он написал собственную книгу.